In der Partie des FC Erzgebirge Aue gegen den SV Werder Bremen (0:3) am Sonntag (8. Mai) hat sich "Veilchen"-Abwehrspieler Dirk Carlson eine Gehirnerschütterung zugezogen. Passiert war es zehn Minuten vor Spielende, als der 24-Jährige mit Teamkollegen Prince Owusu zusammenprallte. Beide Akteure erlitten Platzwunden, die genäht werden mussten. Während Owusu weiterspielen konnte, musste Carlson mit der Trage vom Feld und kam sofort ins Krankenhaus. Dort wurde der Befund erstellt. Vorsorglich soll Carlson noch bis Dienstag unter stationärer Beobachtung bleiben.

Indes stand für Mittelfeldspieler Soufiane Messeguem am Montag eine Knie-Operation an, die ohne Komplikationen verlief. Der 21-Jährige hatte Ende April in der Begegnung in Darmstadt (0:6) einen Außenbandriss im rechten Knie erlitten.