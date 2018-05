18.09.2016 - Dynamo vs. Aue 0:3 (0:1) Ein halbes Jahr zuvor sah die Welt noch ganz anders aus. Am 5. Spieltag feierte Aue in Dresden. Ebenfalls torreich - mit 3:0. Den Treffer zum 1:0 erzielte Pascal Köpke. Ein Auer Sieg in Dresden ist schon etwas Besonderes: in den vergangenen 10 Jahren gab es das nur zweimal. Bildrechte: IMAGO