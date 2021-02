Zweitliga-Historie: Männel neben Dynamos Benny Kirsten

Mit seinem Husarenstück von Heidenheim steht Männel nun in der Zweitliga-Historie neben einem Dresdner und einem Duisburger. Im Abstiegskampf 2013 war Benny Kirsten Dynamos Matchwinner beim 2:1 gegen den SC Paderborn drei Spieltage vor Schluss. Zunächst wehrte er gegen Alban Meha beim Stand von 0:0 ab (26.), dann gab es sieben Minuten vor dem Ende beim Stand von 2:1 eine Art Showdown gegen Mahir Saglik: Und auch der Angreifer scheiterte an Kirsten.

Benny Kirsten jubelt über seinen zweiten gehaltenen Elfmeter 2013 gegen Padero Bildrechte: imago/Robert Michael

Der Keeper und die Fans explodierten geradezu vor Freude: "Das war damals eine ganz schwierige Saison, der Druck war speziell auf diesem Spiel sehr hoch. Der erste Elfmester war psychologisch wichtig, der zweite war dann so etwas wie der Genickbruch für Paderborn. Dass wir das Spiel gewonnen haben, war damals extrem wichtig für den Verein."

Dresden hielt später in der Relegation gegen den VfL Osnabrück die Klasse. Übrigens auch dank eines gehaltenen Elfmeters von Kirsten, der am Ende der Saison mit einem Notenschnitt von 2,58 besser als alle anderen Zweitliga-Kicker war. Seine Elfmeterparaden gegen Paderborn schafften es später in die 30 besten Dynamo-Momente aller Zeiten. Nummer zwei! Benny Kirsten jubelt über den gehaltenen Elfer gegen Paderborns Mahir Saglik (2. v. re.) Bildrechte: IMAGO/Robert Michael

Benny Kirsten: "Männel ist eine Legende bei Aue"

Rivalität hin oder her. Für Martin Männel hat Benny Kirsten viel Hochachtung: "Kurios, dass das gleich zwei Torhütern aus dem Osten gelungen ist. Und der Martin ist eine Legende bei Erzgebirge Aue. Da gehört so eine Geschichte ja irgendwie auch dazu. Man wird sich immer daran erinnern. Es ist schön, wenn so etwas in der Vita stehen kann. Martin kann bei Aue ja sogar die Anzahl von 600 Spielen knacken - eine unfassbare Zahl. Aber er hat es sich verdient."

Felix Wiedwald im Trikot des MSV Duisburg. Bildrechte: Picture Point

Wiedwald im Pech

Richtig blöd lief es bei seinen zwei abgewehrten Elfmetern im Jahr 2019 für Felix Wiedwald: Der damalige Duisburger hielt zwei schwach geschossene Strafstöße des Fürthers Daniel Keita-Ruel in der Schlussphase (86./90.+1). Doch Keita-Ruel versenkte den in der 86. dann doch per Nachschuss zum entscheidenden 1:0. Der Tabellenletzte Duisburg stieg danach aus der 2. Liga ab.