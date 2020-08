Erzgebirge Aues Florian Krüger kann auf seinen ersten Einsatz bei der deutschen U21-Nationalmannschaft hoffen. Der Mittelstürmer steht im Aufgebot von Bundestrainer Stefan Kuntz für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 3. September gegen Moldau und am 8. September in Belgien.

Krüger, der seit 2018 in Aue spielt, kam in den bisherigen DFB-U-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20 auf 18 Einsätze und erzielte dabei sechs Tore. Erstmals im Kader der U21 stehen zudem das Leverkuserner Ausnahmetalent Florian Wirtz sowie Ismael Jakobs (1. FC Köln), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05), Linton Maina (Hannover 96) und Dominik Kother (Karlsruher SC).

"Nach der zehnmonatigen Spielpause fiebern wir alle den beiden Begegnungen entgegen", sagte Kuntz: "Aufgrund des verspäteten Beginns der Bundesliga und 2. Bundesliga sind unsere wichtigen EM-Qualifikationsspiele die ersten Pflichtspiele der Saison. Darauf werden wir die Mannschaft in den wenigen Tagen intensiv vorbereiten und dazu die neuen Spieler schnellstmöglich integrieren", so der Coach. Das Spiel am 3. September in Wiesbaden gegen Moldau ist die erste Partie nach der Corona-Zwangspause.