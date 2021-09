Erzgebirge Aue steckt tief in der Krise. Trainer Aliaksei Shpileuski musste seinen Hut nehmen - und wenn es nicht läuft, kommen auch noch personelle Sorgen hinzu. Bei der 1:4-Pleite gegen den SC Paderborn wurde Philipp Riese in der 46. Minute für Clemens Fandrich eingewechselt. Allerdings musste der 31-jährige Mittelfeldakteur in der 78. Minute bereits verletzungsbedingt wieder vom Feld und Aue bis zum bitteren Ende in Unterzahl spielen, da das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Wie schlimm die Verletzung von Riese ist, wird sich am Montag (20. September) zeigen, da sich der gebürtige Neubrandenburger im Helios Klinikum Aue einer MRT-Untersuchung unterziehen wird.