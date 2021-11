Zwei Spiele ohne Niederlage, beim FC Erzgebirge Aue ist unter Marc Hensel ein positiver Trend zu erkennen. Um so bitterer ist es für den Trainer, dass er auf unbestimmte Zeit auf Gaetan Bussmann und Ramzi Ferjani verzichten muss.

Der 30 Jahre alte Abwehrspieler Bussmann erlitt einen Bandscheibenvorfall und muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen. Laut Vereinsmitteilung gelte eine Operation bei dem Franzosen als "sehr wahrscheinlich". Innenverteidiger Ferjani hat die OP bereits hinter sich. Der 20-jährige Tunesier wurde am Montag wegen eines Außenmeniskusschadens am linken Knie operiert. Die Verletzung hatte sich das Talent in der vergangenen Woche im Training zugezogen.