2. Bundesliga: Inzidenzwert überschritten: Aue gegen Fürth ohne Publikum

Für das Heimspiel von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Freitag (18:30 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth sind nun doch Fans zugelassen, allerdings nur in stark beschränkter Zahl.

"Nach Rücksprache mit dem Landratsamt erlaubt das aktuelle Pandemielevel eine Zuschauerzahl von unter 1.000. Diese planen wir zwischen Abo- und Sponsoren-Karteninhabern aufzuteilen", teilte der Club am Mittwoch mit. Noch am Dienstag hatten der FC Erzgebirge und das Landratsamt des Erzgebirgskreises darüber informiert, dass aufgrund steigender Corona-Infektionen grundsätzlich keine Zuschauer für die Partie zugelassen sind. In den vergangenen sieben Tagen habe es im Erzgebirgskreis 80 bestätigte Fälle gegeben. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liege bei 24 und damit über dem Grenzwert von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Aue hatte ursprünglich 4.411 Zuschauer begrüßen wollen.