Traumstart des FC Erzgebirge Aue in die neue Saison, Zweitliga-Tabellenführer – es hätte alles so schön sein können. Doch jetzt ist die gute Stimmung mit einer schlechten Nachricht getrübt worden: Zum ersten Saison-Heimspiel der "Veilchen“ am Freitag (25. September) dürfen keine Zuschauer ins Erzgebirgsstadion. Das gab der Verein am Dienstag (22. September) auf seiner Homepage bekannt. Der Klub wurde vom Landkreis darüber informiert, dass im Erzgebirgskreis der Wert von 20 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen überschritten worden ist.