Die erste Halbzeit gehörte nach anfänglichen Problemen dem Zweitligisten, der sich relativ leicht durchkombinieren konnte. In der neunten Minute lag der Ball erstmals im FCM-Tor, doch Florian Krüger stand knapp im Abseits. Sechs Minuten später zwang Krüger den Magdeburger Schlussmann Timon Weiner zu einer Fußparade. Aue war nun dominant und führte in der 25. Minute, als Tom Baumgart wuchtig mit Flachschuss aus 20 Metern traf. Sieben Minuten später legte Ognjen Gnjatic nach einer Ecke per Kopf nach. Jetzt ging es Schlag auf Schlag, Baumgart traf keine 120 Sekunden später erneut, Passgeber Calogero Rizzuto hatte aber hauchdünn im Abseits gestanden. Aus dem Spiel heraus gelang den Magdeburgern nicht viel, dennoch klingelte es in der 41. Minute. Luka Sliskovic hämmerte einen 25-Meter-Freistoß in den linken Winkel. Kurz vor der Pause hätte der eingewechselte Kai Krünker sogar den Ausgleich nachlegen können, vergab aber freistehend kläglich.

Tom Baumgart (8, Aue) trifft zum 1:0 und jubelt mit Ognjen Gnjatic (3) und Florian Ballas (6). Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag