Das am vergangenen Wochenende abgesagte Zweitliga-Spiel des FC Erzgebirge Aue beim Hamburger SV wird am Dienstag, den 5. April nachgeholt. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag (14.03.2022) mit. Der Anstoß im Volksparkstadion erfolgt um 18:30 Uhr.