Tausende Fans stürmen auf den Rasen, Freudentränen, Bierduschen und lila-weiße Party: Der 30. April 2010 gehört zu den Sternstunden in der Auer Fußballgeschichte. Der FC Erzgebirge, der zwei Jahre zuvor abgestiegen war, hatte durch einen 2:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Drittliga-Spieltag die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt gemacht.