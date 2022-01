Jann George, gebürtiger Nürnberger mit US-amerikanischen Wurzeln, erzielte für Regensburg in 192 Partien 37 Tore und gab 27 Vorlagen. 2017 trug er mit zehn Treffern und acht Vorlagen maßgeblich zum Zweitliga-Aufstieg der Oberpfälzer bei. In dieser Saison wurde er nach einer Muskelverletzung nur noch dreimal beim Jahn in der 2. Liga gebraucht. Sogar in der Bayernliga Süd war er in dieser Halbserie vier Mal aktiv. Seinen Vertrag beim Jahn hat er zuvor aufgelöst.