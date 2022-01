Vor seinem Engagement in Paderborn stand der 1,90 Meter große Mittelstürmer bei Arminia Bielefeld, 1860 München und der TSG 1899 Hoffenheim II unter Vertrag. Sein Fußball-ABC erlernte er in der Jugend des VfB Stuttgart.

Auch in der Abwehr rüstet Aue nach. Wie der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt gab, erhielt Innenverteidiger Jannis Lang einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Der 19-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg, wo er in der Bundesliga jedoch nicht zum Einsatz kam.