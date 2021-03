Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, überprüft der DFB-Kontrollausschuss in einem Ermittlungsverfahren, ob die "Veilchen" gegen das geltende Hygienekonzept verstoßen haben. Der Verband geht damit einem Verdacht nach, der durch Medienberichte aufgekommen war. So sollen sich während des Zweitligaspiels am vergangenen Samstag gegen Hannover 96 (1:1) Gäste im VIP-Bereich aufgehalten haben, im dem angeblich auch Essen und Getränke serviert wurden. Zeitweise sollen die Personen auch keinen Mund-Nase-Schutz auf der Tribüne getragen haben. In der vergangenen Woche feierte Aue sein 75. Vereinsjubiläum, die Partie gegen Hannover war das 500. Zweitligaspiel der Sachsen.

Aue-Präsident Helge Leonhardt und Ex-Präsident Uwe Leonhardt schauen sich das Spiel gegen Hannover mit nicht ganz korrekt sitzendem Mund-Nasen-Schutz an. Bildrechte: IMAGO / Eibner