Nach der Pause legten die Heidenheimer mehrere Gänge zu und brachten die Auer in höchste Schwierigkeiten. In der 48. Minute wurde der Druck zu groß, sodass Rizzuto nach einer Verlängerung von David Otto den Ball ins eigene Tor bugsierte. Zehn Minuten später legten die Heidenheimer durch Konstantin Kerschbaumer das 2:0 nach, der nach einer Mohr-Flanke die Kugel per Kopf in den Maschen versenkte. Die Chance für Aue zum 1:2 ergab sich für Testroet, dessen Schuss aber von Schnatterer geblockt wurde (66.). Mehr kam nicht mehr von den "Veilchen", die in der 87. Minute noch das 0:3 durch Stefan Schimmer hinnehmen mussten. Die neunte Auer Niederlage in der Fremde.

Dreimal konnten die Heidenheimer nach der Pause jubeln. Bildrechte: PICTURE POINT/Sven Sonntag/Poolfoto