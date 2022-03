Es gehe nicht nur an einzelnen Aspekten zu arbeiten, erklärte Gonther weiter: "Wir werden in den zwei Wochen an allem arbeiten. Nicht nur am Tore schießen, sondern auch am Tore verhindern - was den Fußball einfach ausmacht." Die Kleinigkeiten, die die Gegner in dieser Saison zu oft besser gemacht haben als die Sachsen, gelte es zu verbessern. Zum Vergleich: Aue hat in dieser Saison die zweitwenigsten Tore geschossen (24) und zusammen mit Ingolstadt die meisten Gegentore bekommen (51). Dies wäre eine dieser Kleinigkeiten, die es gegen die Schanzer brauchen wird. Als gutes Beispiel könnte sich das Team am Erfolg gegen Jahn Regensburg vom 25. Spieltag orientieren.