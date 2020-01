Im MDR-Interview sagte Schuster am Mittwoch (15.01.2020): "Man hat gesehen, dass die Mannschaft absolut heiß ist auf diese Partie und darauf, die magische 40-Punkte-Grenze zu erreichen. Das spürt man, das merkt man." Der Zweitligist tritt am 28. Januar beim abstiegsbedrohten SV Wehen Wiesbaden an, der Schuster zufolge "zuletzt sehr unangenehm zu bespielen war". Aue hat in den bisherigen 18 Spielen 29 Punkte eingefahren.