Er wird nun mündlich am Donnerstag (17. Mai, 13.30 Uhr) vor dem Sportgericht in der Frankfurter DFB-Zentrale verhandelt. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Bleibt es danach bei dem bisherigen Urteil, muss Aue im Kampf um den Klassenverbleib die beiden Relegationsspiele gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC bestreiten.