Für etwas Entspannung könnten ab September wieder Spiele mit Zuschauern sorgen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte jüngst in der "Bild am Sonntag" (17. Mai) in Aussicht gestellt, "dass Besuche von Fußballspielen, Konzerten, Theater- oder Opernaufführungen in Sachsen nach dem 1. September wieder möglich werden. Mundschutz und 1,5-Meter-Sicherheitsabstand reichen nach menschlichem Ermessen aus, um sich nicht anzustecken", sagte Kretschmer der Zeitung. Leonhardt wertet dies als positives Signal: "Ich sehe Land in Sicht und der Ministerpräsident hat da eine klare Kompetenz."