Helge Leonhardt sieht Zweitligisten FC Erzgebirge Aue in der Corona-Krise in der Existenz bedroht. "Wenn Bundesminister Spahn sagt, dass der jetzige Zustand die Ruhe vor dem Sturm ist, dann machen wir uns alle Sorgen in nie gekannter Weise", schrieb FCE-Präsident Leonhardt an diesem Wochenende in einem emotionalen Statement auf seiner offiziellen Facebook-Seite.