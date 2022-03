Nicht umsonst teilte der Verein am Dienstag (15.03.2022) mit, dass für das kommende Spieljahr alle erforderlichen Anträge und Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren in der 2. Bundesliga durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) erarbeitet und fristgerecht eingereicht wurden. Das gilt ebenso für das Zulassungsverfahren in der 3. Liga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Schwerpunkte in beiden Verfahren bilden wirtschaftliche, technisch-organisatorische und medientechnische Kriterien.