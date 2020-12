Der Erzgebirger gilt als bodenständig, weiß, was er kann und wo er hingehört. So geht es auch Martin Männel, mittlerweile Torwart-Urgestein beim FC Erzgebirge Aue und immer mit dem klaren Blick auf die Realität. Und die bedeutet für den 32-Jährigen, trotz zuletzt vier Spielen ohne Niederlage und zwei klaren Erfolgen in Serie: der Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Sicher, so Männel im Talk von "Sport im Osten", würde auch er gern mal in der 1. Liga spielen. "Davon träumt doch jeder Fußballer. In Aue geht es immer um die Klasse. Platz sieben, wie im letzten Jahr, wäre natürlich toll." Dafür brauche man aber auch Spielglück. Und ein Blick zur Konkurrenz schade nie: "Das ist doch Wahnsinn, gerade mit Blick auf die Konkurrenz und deren Kader:"