Bereits Anfang März, kurz vor seinem 34. Geburtstag, hatte der seit 2008 in Aue aktive Männel verkündet, sein Arbeitspapier bis 2023 und mit der Option auf eine weitere Saison zu verlängern: "Ich bleibe an Bord. Der Vertrag gilt natürlich auch für die 3. Liga, ich freue mich auf die 15. Saison mit euch", betonte die Klubikone damals in einem Instagram-Statement. Gut fünf Wochen später scheint der Abstieg nach sechs Jahren in Folge in der 2. Bundesliga unausweichlich. Aue ist das schlechteste Rückrundenteam mit lediglich fünf Zählern aus bislang zwölf Partien.



Fünf Spieltage vor Schluss ist auch jegliche Hoffnung verloren gegangen, noch neun Punkte Rückstand auf den von Erzrivale Dynamo Dresden gehaltenen Relegationsrang wettzumachen. In den restlichen Spielen stehen Phillipp Klewin, der Männel nach einer Corona-Infektion im März, bereits beim einzigen Sieg 2022 gegen Regensburg sowie gegen Karlsruhe vertreten hatte, und Tim Kips als potenzielle Alternative im Tor bereit.