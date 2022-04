Der Torhüter des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Erzgebirge Aue ist am Mittwoch (20.04.2022) am Knie operiert worden. Das teilten die "Veilchen" auf ihrer Website mit: "Der Eingriff verlief wie geplant und ohne Komplikationen", heißt es in der Mitteilung.