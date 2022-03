Erstmals seit fast einem Jahr fehlt dem FC Erzgebirge Aue Stamm-Torhüter Martin Männel. Wie der Verein am Samstag (05.03.2022) mitteilte, wurde der 33-Jährige positiv auf das Corona-Virus getestet. "Martin ist nach eigener Aussage bisher symptomfrei. Wir wünschen Martin und den betroffenen Familienmitgliedern einen weiterhin möglichst symptomfreien Verlauf und eine baldige Genesung!", heißt es in der Pressemitteilung.

Männel fehlt seinem Team damit im Heimspiel am Sonntag (06.03.2022) gegen Jahn Regensburg. Es ist erst das zweite Pflichtspiel seit September 2020, das Männel verpasst. Männel konnte bereits am Freitag (04.03.2022) nicht am Mannschafts-Training teilnehmen, da in seiner Familie ein positiver Corona-Fall bekannt geworden war. Für Klewin wird aller Wahrscheinlichkeit nach Philipp Klewin ins Tor rücken. Für den 28-Jährigen wäre es der erste Saisoneinsatz und der zweite im Trikot der "Veilchen". Zweiter Auer Ersatztorwart ist der 21-jährige Tim Kips.