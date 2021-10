Mittelfeldakteur Messeguem war in der 69. Minute von Schiedsrichter Lasse Koslowski wegen "einer Tätlichkeit in leichterem Fall" des Feldes verwiesen worden. Der Auer hatte HSV-Mittelfeldspieler Sonny Kittel an der Außenlinie ohne Aussicht auf Erreichen des Balls gefoult. Die Veilchen führten zu diesem Zeitpunkt noch mit 1:0, in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierten sie dann jedoch ein bitteres Eigentor von Dirk Carlson und verpasste dadurch denkbar bitter den ersten Saisonsieg im neunten Spiel.