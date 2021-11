Vor 21.750 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion hatte Nicolas Kühn (19. Minute) die Gäste in einer intensiv geführten Partie in Front gebracht. Rostocks Torjäger John Verhoek (37.) erzielte den Ausgleich, ehe Antonio Jonjic (66.) den Auer Siegtreffer markierte. "Es gab zwei, drei Phasen, in denen das Spiel hätte kippen können", sagte Hensel, "die Jungs haben es unter ganz schwierigen Bedingungen super gemacht. Der Sieg ist ganz wichtig für die Zukunft."