Fußball | 2. Bundesliga Doppelpack vom Jubilar – Testroet: "Auftrag erfüllt"

Vor allem Chefcoach Dirk Schuster geriet beim Rückblick auf den Gala-Auftritt seines Schützlings erneut ins Schwärmen: "Der ist Woche für Woche extrem heiß. Er puscht seine Mitspieler. Er gibt sein Bestes. Es funktioniert mal weniger gut. Aber gestern hat er richtig gut funktioniert. Er hatte zwei, drei Aktionen mit drin, wo er vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat, was aber auch ganz normal ist. ‘Paco‘ ist so ein Mentalitätsspieler, der Woche für Woche auf dem Platz im Training aber auch im Spiel alles abruft." FCE-Coach Dirk Schuster: "‘Paco‘ ist so ein Mentalitätsspieler" Bildrechte: Picture Point

Testroet-Doppelpack die Zweite

Testroet zeigte in der Partie am Sonntag, dass ihm Darmstadt als Gegner besonders liegt. Bereits in der Saison 2018/2019 gelang dem 30-Jährigen beim 2:2 ein Doppelpack (50./64.) im Lößnitztal - damals stand Dirk Schuster noch für die "Lilien" an der Seitenlinie. Dass es nun wieder geklappt hat, freut den gebürtigen Bocholter sehr. Pascal Testroet jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Telefonat mit FCE-Boss Helge Leonhardt

Vor der Partie gab es am Freitag noch einen extra Motivationsschub für Testroet, als er seinem Präsidenten Helge Leonhardt per Telefon zum Geburtstag gratulierte und dieser noch einen Wunsch an ihn richtete: "Der Präsident hat dann auch gefordert, beschenke mich am Wochenende, schieße ein Tor, gewinne das Spiel mit deiner Mannschaft, dann bin ich glücklich. Ich glaube, der Auftrag wurde erfüllt."

Helge Leonhardt Bildrechte: imago images/Michael Weber Leonhardt selbst hatte beim Duell gegen die Darmstädter bereits vor dem Anpfiff gespürt, dass sein Angreifer einen bärenstarken Tag erwischt hatte. "Es war ja auch für ihn fast schon ein historisches Spiel mit einhundert Spielen. Er war sehr motiviert, mehr konnte man nicht motiviert sein. Ich habe das gemerkt von seiner Körpersprache. Und er sagte dann, Präsi, wir werden dich schon beschenken und ich werde mich auch selbst belohnen."

Stürmer mit Bodenhaftung

Trotz des Sieges und des persönlichen Erfolgs gegen die Darmstädter bleibt die Auer Offensivkraft auf dem Boden des Liga-Alltags. Mit zwölf Zählern aus acht Spielen verbesserte sich der FCE auf den siebten Tabellenplatz. Dennoch ist es für Testroet nur eine Momentaufnahme: "Über die zwölf Punkte sind wir froh, dass wir sie haben, die tun gut. Gerade auch nach den letzten Wochen, die etwas schwieriger waren. Wir haben bis Weihnachten noch fünf Spiele, das bedeutet, es sind noch 15 Punkte zu holen. Wir tun gut daran, jedes Spiel so anzugehen, als wenn es quasi das letzte wäre. Wir brauchen jeden Punkt, das ist ganz klar, die Liga wird verdammt eng."

Aue in Sandhausen gefordert