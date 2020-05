Es war die 51. Minute in Nürnberg, als Dimitrij Nazarov den FC Erzgebirge Aue in Nürnberg in Führung brachte. Der anschließende Torjubel allerdings dürfte bei den Herren der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht für Freudensprünge gesorgt haben.

"BIsschen Menschlichkeit zeigen"

Der Torschütze rannte auf Teambetreuer Thomas Romeyke zu. Es folgte eine innige Umarmung, diese Art Jubel ist durch die DFL ausdrücklich untersagt worden. Nachdem es vergangenes Wochenende bei Hertha BSC einen ähnlichen Fall gegeben hatte, übermittelte die DFL allen Proficlubs einen dreiseitigen Brief, bat dringend um die Einhaltung des Hygiene- und Sicherheitskonzeptes. Nur Ellenbogen- und Fußkontakte seien erlaubt.

Nazarov erklärte seinen Fauxpas am Tag danach: "Der Torjubel ging ganz klar an unseren Busfahrer. Er hat uns das Leben gerettet. Ohne ihn, wenn es nicht so schnell reagiert hätte, wer weiß was passiert wäre. Ich hoffe, dass die DFL ein Auge zudrückt. Ich weiß, man darf das nicht. Ich hoffe, das versteht jeder. Aber auch mal ein bisschen Menschlichkeit zeigen.“

Dirk Schuster: "Brutale Situation"