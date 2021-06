Die Kaderplanungen bei Erzgebirge Aue nehmen Fahrt auf. Mit Soufiane Messeguem und Ramzi Ferjani hat der Zweitligist am Donnerstag (3. Juni) die Neuzugänge zwei und drei für die kommende Saison bekanntgegeben. Zudem bestätigten die "Veilchen" auch den Transfer von Anthony Barylla. Der MDR hatte bereits Ende Mai von der Personalie berichtet. Alle drei Spieler wurden bis Ende Juni 2024 unter Vertrag genommen.

Messeguem stößt von der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg ins Lößnitztal. Der 20-jährige Mittelfeldspieler durchlief nach seinem Wechsel aus der Jugend des 1. FC Magdeburg sämtliche Nachwuchsstationen beim VfL und kam in der abgelaufenen Saison der Regionalliga Nord, die Mitte April abgebrochen wurde, in sieben Partien zum Einsatz. Der ebenfalls 20-jährige Ferjani wechselt vom slowakischen Erstligisten FC Nitra ins Erzgebirge. Zuvor war der Innenverteidiger für den Nachwuchs von Borussia Dortmund und in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern aktiv.