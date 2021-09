Trujic spielte zuletzt beim griechischen Erstliga-Absteiger AE Larisa. Da sein Vertrag dort ausgelaufen war, konnte er auch nach dem Ende der Transferperiode noch verpflichtet werden. Für Larisa blieb er in der vergangenen Saison in 17 Pflichtspielen ohne Treffer. 2015 spielte Trujic für Partizan Belgrad in der Champions-League-Qualifikation.