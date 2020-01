Nicht mit an Bord des Flugzeugs war neben den langzeitverletzten Fabian Kalig und Steve Breitkreuz auch Hikmet Ciftci, der sich bei einem neuen Club vorstellen darf. Erik Majetschak, der nach einer langwierigen Leistenverletzung noch nicht voll belastbar ist, blieb ebenfalls in Deutschland. Dominik Wydra stößt erst am Mittwoch zum Team. "Wir haben Tage vor uns, die sehr anstrengend werden. Die Intensität, mit der wir im Trainingslager arbeiten wollen, wird sehr weit oben angesiedelt sein", sagte Schuster. In Spanien stehen zwei Testspiele für den Tabellenfünften der 2. Liga auf dem Programm: Am Freitag (16:00 Uhr) trifft das Schuster-Team auf den Drittligisten 1. FC Magdeburg, am 14. Januar (15:00 Uhr) ist die SpVgg Unterhaching der Gegner.