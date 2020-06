Also suchen die "Veilchen" weiterhin vergeblich nach Erklärungen für ihre bereits zehnmonatige Misere außerhalb des heimischen Erzgebirgsstadions. "Ich habe keine Antwort parat, was wir falsch machen. Es ist viel zu wenig, viel zu wenig", gestand Angreifer Pascal Testroet am Tag nach der Heidenheim-Schlappe im "SpiO"-Talk des MDR und betonte selbstkritisch: "Wir können froh sein, dass wir zuhause so eine Macht sind, sonst würden wir in einer ganz anderen Tabellenregion stehen. Es ist großer Bockmist, was wir auswärts machen." Egal ob vor Publikum oder wie seit dem Restart vor leeren Rängen.