Hensel war dabei an Dotchevs Seite: Der 35-jährige, der am kommenden Montag den "Pro Lizenz"-Lehrgang an der neuen DFB-Akademie in Frankfurt/Main beginnt, bleibt den Veilchen jedoch erhalten und rückt wieder "als Co-Trainer in die zweite Reihe", so Leonhardt. Der 63-Jährige unterstrich, dass man den Klassenerhalt "auf keinen Fall" abschreibe. Dieser habe "oberste Priorität – auch wenn wir von außen schon abgeschrieben werden."



Dotchev sagte: "Wir wollen nichts unversucht lassen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Es ist keine leichte Situation – für niemanden hier." Die Frage, ob er auch über das Saisonende hinaus als Cheftrainer zur Verfügung stehe, verneinte der 56-Jährige. Er "möchte jetzt helfen. Ich stelle mich dieser schwierigen Aufgabe." Das Ziel sei aber, einen neuen Cheftrainer zu finden – "mal sehen, wie lange das dauert." Auch Leonhardt ergänzte später, dass man sich auf dem Trainermarkt umschaue. Es sei "aber eine Unzeit, jetzt eine hyperaktive Aktion zu machen."