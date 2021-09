Das Team von Cheftrainer Aliaksei Shpileuski ging am Sonntag dank Dimitrij Nazarov in Führung, wurde dann in Halbzeit zwei, in der gleich acht U19-Spieler eingewechselt wurden, komplett überrollt. Plauen drehte das Spiel und führte plötzlich mit 6:1, ehe Cazimir Buturuga für Aue mit seinem Tor den Endstand markierte.

Am Samstag hatte Aue endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in der zweiten Liga gewannen die Sachsen das Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC mit 6:0 ( 2:0 ). Babacar Gueye ( 6. ) brachte die Veilchen in Führung, ehe Antonio Mance ( 36. ) noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Wechsel erhöhte Nikola Trujic ( 52./57. ), der sich derzeit im Probetraining in Aue befindet, mit einem Doppelpack auf 4:0. Sam Schreck ( 62. ) sorgte für den fünften Treffer, ehe Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter ( 74. ) den Endstand markierte.