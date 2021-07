Der Präsident von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, hat nach dem Abgang von Angreifer Pascal Testroet Gerüchte zurückgewiesen, es könnten weitere prominente Spieler den Verein verlassen. "Es gibt keine Kader-Streichliste", sagte Leonhardt am Samstag (10.07.2021) auf die Frage, ob Spieler wie Martin Männel, Philipp Zulechner, Jan Hochscheidt oder Dimitri Nazarov vor einem Weggang aus dem Erzgebirge stehen. "Das steht überhaupt nicht zur Debatte", erklärte Leonhardt bei "Sport im Osten" am Rande des mit 1:2 verlorenen Testspiels gegen den 1. FC Magdeburg .

Zudem kündigte der FCE-Präsident Neuverpflichtungen auf der Stürmerposition an. "Das ist jetzt meine Aufgabe. Jetzt müssen wir adäquat so schnell wie möglich den Kader erweitern", erklärte Leonhardt auf die Frage nach einer Kompensation der beiden Top-Torjäger Pascal Testroet und Florian Krüger, die den Verein beide verlassen hatten. "Ich muss jetzt nicht rumheulen, wir müssen auf der Position des Stürmers nachlegen", sagte Leonhardt. Derzeit laufen Gespräche, mit Vertragsunterschrift könne bereits in der kommenden Woche gerechnet werden.