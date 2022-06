Der Ausverkauf bei Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue geht weiter. Wie der SSV Jahn Regensburg am Donnerstag (9. Juni) mitteilte, verpflichtete der Verein Stürmer Prince Osei Owusu. Er wechselt ablösefrei in die Oberpfalz und unterschrieb beim Zweitligisten bis zum 30. Juni 2024.

"Ich denke, dass meine Spielweise als robuster, dynamischer Angreifer und meine Art als Teamplayer gut zur Spielweise des Jahn passt", sagte Owusu. Der in der Talentschmiede des VfB Stuttgart ausgebildete, 1,90 Meter große Angreifer kam im vergangenen Januar aus Paderborn nach Aue und traf für die Erzgebirger unter anderem zum 1:0-Sieg über die Jahnelf. Insgesamt gelangen dem 25-Jährigen vier Scorerpunkte in zwölf Spielen für die Veilchen, die als Tabellen-17. den bitteren Gang in die 3. Liga antreten mussten.