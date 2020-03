Die Profi-Mannschaft von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue wird ihren Verein finanziell unterstützen. Sowohl die Spieler als auch der Trainerstab haben sich dazu bereit erklärt. Das gaben die "Veilchen" am Freitag (27. März) bekannt.

FCE-Geschäftsführer Michael Voigt sagte: "Wir werden diese Krise meistern, aber nur gemeinsam. Das muss jedem klar sein. Es ist selbstverständlich, dass jeder von uns hilft, wo er kann. Wir müssen unseren Verein am Leben halten, um nach der Krise hier noch zusammen Fußballspielen zu können." Kapitän und Urgestein Martin Männel erklärte: "Über Details werden wir intern sprechen. Ich kann aber versichern, dass unser Präsident und der Vorstand rund um die Uhr an einem Rettungsplan arbeiten und wir dazu in ständigem Kontakt miteinander stehen."



Die Zweitligaprofis des FC Erzgebirge halten sich wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit zuhause fit. Wann das Mannschaftstraining bei den Sachsen wieder aufgenommen

werden kann, ist derzeit nicht absehbar.