Die Auswärtsmisere von Erzgebirge Aue hält weiter an. Beim Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart verloren die "Veilchen" vor 50.846 Zuschauern glatt mit 0:3 (0:2). Nach einer couragierten Anfangsphase, in der sich die Auer auch wiederholt im VfB-Strafraum zeigten, wurde die Schuster-Elf in der Folge zu passiv, was prompt vorentscheidend bestraft wurde.