Corona-Test, Laktat-Test, Corona-Test – mit dieser Untersuchungsreihe hat für die Zweitliga-Fußballer von Erzgebirge Aue am Montag (27.07.20) die Saisonvorbereitung begonnen. Nach einem ersten Corona-Test am Montag werden die "Veilchen" am Mittwoch noch einmal auf das Virus getestet, bevor der Tabellen-Siebte der Vorsaison dann endgültig ins Mannschaftstraining einsteigen kann.