Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in der zweiten Liga gewannen die Sachsen am Samstag ein Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC mit 6:0 (2:0).

Babacar Gueye (6.) brachte die Veilchen in Führung, ehe Antonio Mance (36.) noch vor der Pause auf 2:0 "stellte". Nach dem Wechsel erhöhte Nikola Trujic (52./57.), der sich derzeit im Probetraining in Aue befindet, mit einem Doppelpack auf 4:0. Sam Schreck (62.) sorgte für den fünften Treffer, ehe Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter (74.) den Endstand markierte. Mance, Gueye und Schreck sind Neuzugänge für die Offensive.

Aue-Cheftrainer Aliaksei Shpileuski, dessen Team nach dem 0:3 bei Holstein Kiel auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, will die Länderspielpause nutzen, um neue Abläufe einzustudieren. "Wir müssen extrem an uns arbeiten. Es gibt viel zu tun", betonte er zuletzt. Rückendeckung bekam er in Abwesenheit von Boss Helge Leonhardt von dessen Zwillingsbruder Uwe. Der Ex-Präsident von Aue und jetzige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende sagte im MDR. Trotz der Tabellenkonstellation "haben wir eine Vereinsführung, die damit umgehen kann. Wir lassen wir uns nicht beirren. Wir schließen die Reihen. Wir helfen und wir machen keine Vorwürfe. Die Trainer haben unser Vertrauen. Das Wichtigste ist, dass im Training Umfang und Intensität gewährleistet sind. Nur fitte Körper können gewinnen. Und wir brauchen natürlich noch etwas Zeit, um diese zehn Neuzugänge zu integrieren. Und dann werden wir die Siege einfahren. Und Aue wird am Ende einen guten Platz in der Liga einfahren - da bin ich mir einhundertprozentig sicher!"