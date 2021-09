Positive Nachrichten von Zweitligist FC Erzgebirge Aue: Wie die Veilchen am Mittwoch mitteilten, konnte der im Lizenzbescheid 2021/2022 geforderte Liquiditätsnachweis in Höhe von 2,8 Millionen Euro erbracht werden. "Wir sind sehr froh darüber, dass uns dieser Kraftakt in diesen schwierigen Zeiten gelungen ist. Im Namen unserer Vereinsführung darf ich allen, die dabei mitgeholfen und uns unterstützt haben, ein großes und herzliches Dankeschön übermitteln", wird Geschäftsführer Michael Voigt auf der Homepage des Vereins zitiert.