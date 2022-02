"Nur auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, ist voll daneben gegangen", sagte der 36-Jährige. Bereits im Vorfeld "hat man ganz schön viel falsch gemacht, hat Qualität und Erfahrung abgegeben". Damit sprach Adler die Abgänge Pascal Testroet (nach Sandhausen), Florian Krüger (nach Bielefeld) und Steve Breitkreuz (nach Regensburg) an, die nicht adäquat ersetzt wurden.

Das Auer Experiment mit dem selbstbewussten, aber unerfahrenen Aliaksei Shpileuski ging in die Hose – seit Septemer 2021 führt der vorherige Co-Trainer Marc Hensel die Mannschaft. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Auch auf der Trainerposition hakte es. Besonders nach der Verpflichtung von Aliaksei Shpileuski, der die Erwartungen in keiner Weise erfüllen konnte. Ähnliches gilt nach der Meinung von Adler auch für den jetzigen Mann an der Linie. "Zu einer bestimmten Situation war Marc Hensel der richtige Mann, weil er den Verein kennt, weil er die Spieler kennt. Trotzdem braucht man Erfahrung in der zweiten Liga auf der Trainerposition, und die hat er einfach nicht."