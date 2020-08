Die Vorbereitung bei Erzgebirge Aue kommt auf Touren. Aktuell befindet sich das Team im Trainingslager im polnischen Opalenica. Am Samstag (15. August) begrüßte MDR-Reporter Jörg Röhrig im "SpiO"-Talk Trainer Dirk Schuster und Geschäftsführer Michael Voigt.

Die Zeit war begrenzt, Trainer Dirk Schuster musste schnell wieder zur Mannschaft zurück. So schätzte er ein, dass die 0:1-Niederlage im Test gegen Kickers Offenbach nicht so hochgehangen wird: "Wir nehmen aber unsere Erkenntnisse mit". Auch am Kader werde noch gefeilt. Wichtig ist für Schuster, "dass die Akteure sportlich und menschlich zu uns passen."