Präsident Helge Leonhardt (re.) am Sonntag im Gespräch mit Offensivmann Dimitrij Nazarov. Bildrechte: Picture Point

Leonhardt hofft auf Defensivverstärkungen

Bei der ersten Einheit des neuen Jahres stand Talent Erik Majetschak nach einer langwierigen Leistenverletzung wieder auf dem Platz. Dafür fehlten neben den langzeitverletzten Defensivspielern Steve Breitkreuz und Fabian Kalig auch Dominik Wydra sowie Hikmet Ciftci, der am Montag in Aue erwartet wird. Wydra wurde am 2. Januar Vater einer Tochter und soll im Trainingslager zur Mannschaft stoßen.



Da vor allem für die potenziellen Stammkräfte Kalig und Breitkreuz (beide laborien an komplizierten Knieverletzungen) die Saison bereits vorzeitig beendet ist, deutete FCE-Präsident Helge Leonhardt im Gespräch mit dem MDR an, dass "es mir lieb wäre, in der Verteidigung noch etwas zu machen."

Männel: "Klassenerhalt noch nicht erreicht!"

Die "Veilchen" wollen sich keineswegs auf dem bislang Erreichten ausruhen. "Wir haben uns vor der Saison auf die Fahne geschrieben, die Klasse zu halten. Das haben wir noch nicht erreicht und dahinter steht ein ganz dickes Ausrufezeichen", betonte Kapitän Martin Männel im Interview mit dem MDR.

FCE-Cheftrainer Dirk Schuster (mi.) und seine Assistenten Sascha Franz und Marc Henzel konnten 23 Profis begrüßen. Bildrechte: Picture Point

Bis zum Auftakt beim Vorletzten SV Wehen Wiesbaden (Di., 28. Januar) gelte es, noch "Dinge abzustellen, die wir in der Hinrunde noch nicht ganz so gut gemacht haben", gab der 31-Jährige vor. Der FCE sei bislang in der Chanceverwertung sehr effizient und verteidige als Mannschaft sehr leidenschaftlich, lobte Männel.

Nachholbedarf in der Kondition und Konzentration

Der Stammkeeper sah aber gleichsam Nachholbedarf in Kondition und Konzentration: "Leider haben wir in vielen Spielen auch Standardgegentore und späte Gegentore kassiert, die zu Punktverlusten geführt haben." Zudem zeige die Erfahrung der letzten Jahre, dass es gerade gegen Saisonende hin "noch mal richtig Körner kosten kann. Dafür müssen wir jetzt den Grundstein legen und sauber arbeiten."



Die Mannschaft fliegt am Dienstag (7. Januar) ins spanische Trainingslager nach Novo Sancti Petri, wo sich das Team bis zum 17. Januar auf die restlichen 16 Zweitligapartien der Saison vorbereiten wird. Bislang stehen dort unter anderem Testspiele gegen den 1. FC Magdeburg und die SpVgg Unterhaching aus der 3. Liga an.