Aues Trainer Dirk Schuster. (Archiv) Bildrechte: Picture Point

Nach "wundersamen Trainingseinheiten" in Kleingruppen freuen sich die Auer laut Schuster nun auf eine "harte, schwierige und sehr herausfordernde Aufgabe". Bis zum ersten Spiel bleiben nur acht Tage Zeit. Trainingsschwerpunkte in den kommenden Tagen werden das Zweikampfverhalten und die Standardsituationen sein. "Überall, wo Körperkontakt vonnöten ist - dazu gehört auch, in den Spielformen den Raum-Zeit-Gegner-Druck einzustudieren", erklärte der 52-Jährige.



Darüber hinaus wollen sich die "Veilchen" auch an die Atmosphäre vor leeren Rängen gewöhnen. "Es wird nichts so sein, wie es früher war. Wer diese Umstellung gepaart mit dem kompakten, zielorientierten Fußball am besten meistert, wird erfolgreich sein", sagte Schuster.