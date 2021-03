In der Spielwoche hatten die "Veilchen" ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum begangen. Der FCE selbst hatte in dem Verfahren argumentiert, auf Feierlichkeiten verzichtet zu haben und dass im VIP-Bereich kein Catering stattgefunden habe. Auch im Tribünenbereich seien keinerlei Verstöße gegen das Tragen einer Maske festgestellt worden. Lediglich eine Torte, die eine dem Klub nahestehenden Bäckerei überraschend zum Spiel mitgebracht worden, sei verzehrt worden. Aufgrund von Vorbelastungen in Bezug auf Verstöße gegen das Hygienekonzept sei der Club in besonderer Weise darum bemüht gewesen, die Vorgaben einzuhalten. Aue sieht sich als Opfer einer medialen Diffamierungskampagne.