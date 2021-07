Der FC Erzgebirge Aue hat sein Torwartteam für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga komplettiert. Wie die Sachsen am Donnerstagabend mitteilten, wechselt Tim Kips vom luxemburgischen Erstligisten F91 Düdelingen nach Aue. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2023 plus Option. Der U21-Nationalspieler von Luxemburg war 2018/2019 bei der U19 des 1. FC Magdeburg. 2019 bestritt er mit Düdelingen zwei Partien in der Champions-League-Qualifikation. Aue stehen in Kapitän Martin Männel, Philipp Klewin und Kips nun drei Torhüter für die kommende Spielzeit zur Verfügung.

Kips steht bei der Agentur "Soccer and more" (Saarbrücken) unter Vertrag. Mit John-Patrick Strauß, Florian Ballas und Gaetan Bussmann gibt es weitere Auer bei dieser Spielerberatung. Auch die Ex-Auer Calogero Rizzuto, Mario Kvesic und Simon Skarlatidis sind bei "Soccer and more", die ohnehin einen guten Draht in den Osten haben, denn es gibt dort weitere Spieler aus Mitteldeutschland.

Zuvor bereits U21-Nationalspieler Sijaric nach Aue

Zuvor hatte Aue den montenegrinischen U21-Nationalspieler Omar Sijaric mit einem langfristigen Vertrag bis 2024 plus Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet. Der Angreifer wechselt von Drittligist Türkgücü München zu den Veilchen. Omar Sijaric im vergangenen Mai bei Türkgücüs Auswärtsspiel in Dresden. Von nun an trägt der 19-Jährige "Veilchenlila". Bildrechte: IMAGO / Picture Point

27 Drittligaspiele für Türkgücü

Der vor allem auf den Außen flexibel einsetzbare Sijaric war ein Jahr in München aktiv, wo er auf 27 Drittligaspiele (ein Tor, eine Vorlage) kam. Zuvorspielte der gebürtige Pfullendorfer im Nachwuchs seines Heimatvereins SC Pfullendorf und beim 1. FC Heidenheim. Im vergangenen März gab der erst 19-Jährige beim 2:2 gegen Bosnien-Herzegowina sein Debüt in der U21-EM-Qualifikation für Montenegro.

Jan Hochscheidt (li.) an der Seite von Kapitän Martin Männel beim Trainingsauftakt des FCE vor einem Monat. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Hochscheidt: Knieverletzung im Training

Die Offensive des FCE hat nicht zuletzt nach den Abgängen von Florian Krüger und Pascal Testroet Verstärkung bitter nötig. Krüger und Testroet erzielten in der vergagenen Zweitligasaison 23 der 44 Auer Tore. Zu allem Übel muss das Team von Trainer Aliaksei Shpileuski nun längerfristig auf Jan Hochscheidt verzichten. Der offensive Mittelfeldroutinier hat sich im Training eine nicht näher benannte Knieverletzung zugezogen. Am kommenden Montag wird der 33-Jährige operiert, teilte der Verein am Donnerstag (15. Juli) mit.