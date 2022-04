Rost kennt sich im Fußball-Osten bestens aus. Von 2002 bis 2010 war er bei Energie Cottbus aktiv und eine feste Stütze im Team. Danach ließ er seine Karriere beim neugegründeten RB Leipzig ausklingen mit denen er in die Regionalliga aufstieg.

Aktuell belegt er mit seinem Klub den ersten Rang. Acht Spieltage vor Schluss hat die Spielvereinigung zehn Zähler Vorsprung auf Verfolger Bayern München II (bei einem mehr absolvierten Spiel). Der Meister der Regionalliga Bayern steigt in diesem Jahr direkt in die 3. Liga auf und muss nicht den Weg über die Aufstiegsspiele (Nordost vs. Nord) nehmen.