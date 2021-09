"Ich hatte mich kurz mit Aufsichtsrat und Vorstand konsultiert. Nach einem Gespräch mit Aliaksei im Anschluss des Spieles sind wir zur Auffassung gekommen, dass wir getrennte Wege gehen", erklärte Leonhardt und sagte weiter: "Ich hatte mich mit Aliaksei ausgesprochen. Wir sind zur Meinung gekommen, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht - oder die Mannschaft ihn nicht. Das ist so im Profifußball. Aber so ist es nicht umsetzbar. Wir beide hatten das Gefühl, dass es so nichts bringt." Die Trainersuche beginne in der kommenden Woche, sagte Leonhardt, der für Fragen nach der PK nicht zur Verfügung stand. "Wir müssen jetzt ein neues Projekt starten. In der Hoffnung und Zuversicht, dass wir wieder auf Zug kommen", so Leonhardt.